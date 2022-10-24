В Госдуме предложили исключить выплаты мобилизованным из расчета нуждаемости

Депутаты Госдумы предложили исключить довольствие мобилизованных из расчета нуждаемости

Председатель комитета Госдумы по делам семьи Нина Останина подготовила поправку в законопроект об универсальном пособии с просьбой не учитывать денежное довольствие мобилизованных при оценке среднедушевого дохода семьи. Об этом сообщают «Известия».

С подобной инициативой выступил и депутат нижней палаты парламента Сергей Леонов. Он также предложил не учитывать выплаты за ранения и за пострадавшее имущество в результате ЧС.

«Пример: семья с тремя детьми не получает детское пособие, потому что муж работал на заводе и его зарплата была больше одного прожиточного минимума на каждого. Его мобилизовали — теперь семья "осталась без ничего"», — отметила Останина. В настоящее время депутаты направили поправку в комитет по труду, чтобы не учитывать денежное довольствие 195 тысяч рублей в общий доход.

Ранее стало известно, что военнослужащие, призванные по мобилизации для участия в специальной военной операции, будут получать не менее 195 тысяч рублей за календарный месяц. Выплаты будут начисляться с момента зачисления в списки личного состава воинской части и вне зависимости от места ее нахождения, в том числе за период подготовки и обучения военного.