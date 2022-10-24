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20:31, 24 октября 2022Экономика

Сверхбогатые люди пожаловались на одну проблему

CNBC: сверхбогатые люди заявили, что не знают, как передать свои деньги молодому поколению

Фото: Sukree Sukplang / Reuters

Ожидается, что около 84 триллионов долларов США будут переданы от одного поколения к другому в течение следующих 20 лет. И это только в США, пишет CNBC.

Однако около 41 процента сверхбогатых заявили, что не знают, как передадут свои деньги молодому поколению. «Многие инвесторы просто не предпринимают действий, необходимых для обеспечения успешной передачи богатства», — говорится в исследовании UBS.

Богачи жалуются на одну и ту же проблему — 76 процентов боятся, что при передаче активоввозникнут проблемы. Около 71 процента стремятся минимизировать налоги на наследство, а 70 процентов задаются вопросом, смогут ли их наследники разумно распорядиться деньгами.

Многих также беспокоит вопрос справедливого разделения денег, не все планируют разделить свое состояние поровну. При этом 46 процентов избегают темы денег в семье. Отсутствие планирования может вызвать долгосрочные проблемы, отмечает издание. «Хотя инвесторы в подавляющем большинстве хотят, чтобы процесс наследования прошел гладко, неправильное планирование наследования может дорого обойтись, приведя к неразрешенному семейному конфликту», — заявил президент подразделения UBS Global Wealth Management Икбал Хан.

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Платон Щукин
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