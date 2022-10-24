Медведев отчитался о контрольной проверке выпуска российских танков

Медведев отчитался о контрольной проверке выпуска танков в «Уралвагонзаводе»

Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев отчитался о контрольной проверке выпуска танков в корпорации «Уралвагонзавод». Это было сделано по указанию Верховного главнокомандующего, написал политик в своем Telegram-канале.

В ходе поездки на завод обсуждались поставки техники в Вооруженные силы (ВС) России для ее дальнейшего использования в зоне спецоперации, сообщил Медведев, отметив, что перед производителем поставили задачу неукоснительно исполнять гособоронзаказ по всем его параметрам.

«Обращено внимание на ответственность всех соисполнителей госзаказа, вплоть до уголовной. Приняты поручения в адрес министерств и ведомств, отвечающих за госзаказ. Контроль за исполнением будет продолжен», — написал политик.

Ранее в Кремле анонсировали заседание Совбеза с участием президента Владимира Путина, на котором будет обсуждаться обеспечение потребностей Вооруженных сил России — оно состоится во вторник, 25 октября. С докладами выступят члены координационного совета — премьер-министр Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин.