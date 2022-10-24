Песков назвал причину редких разговоров Путина с Макроном и Шольцем

Песков: Путин редко говорит с Макроном и Шольцем, так как они не учитывают позиций России

Президент России Владимир Путин редко говорит с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и французским лидером Эммануэлем Макроном, так как они не учитывают позиций России. Такую причину нечастых переговоров с представителями Франции и Германии назвал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Что касается господина Макрона и господина Шольца, просто в последнее время они не проявляют желания каким-то образом прислушиваться к позиции российской стороны и участвовать в каких-то усилиях по оказанию посреднических услуг. Вот поэтому контактов с ними стало меньше», — заявил представитель Кремля.

Песков обратил внимание на продолжающиеся контакты Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдаганом. «Анкара декларирует свою готовность продолжать посреднические усилия. Кроме этого, с Турцией у нас весьма обширные торгово-экономические отношения, реализуются различные крупные проекты», — резюмировал пресс-секретарь.

Ранее Песков ответил на вопрос о планах Путина по международным переговорам. По его словам, президент России Владимир Путин не планирует проведения международных переговоров. «Нет. В настоящий момент не планируется», — сказал пресс-секретарь, когда его спросили, не собирается ли российский лидер на своем уровне проводить переговоры.