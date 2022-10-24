Работодатели признались в тайной заинтересованности в личной жизни россиян

Российские работодатели хотели бы спрашивать у россиян о внешнем виде и планах на семью

Большинство российских работодателей признались, что во время собеседования с потенциальным кандидатом хотели бы интересоваться его личной жизнью. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Работа.ру» и сервиса автоматизации подбора и обработки резюме «СберПодбор», пишет газета «Известия».

Вопросы, которые непосредственно не связаны с профессиональными качествами, втайне хотели бы задать 56 процентов работодателей. В частности, они хотели бы интересоваться внешним видом кандидатов, их планами на семью и рождение детей, а также семейным положением, политическими убеждениями, сексуальной ориентацией и вероисповеданием.

Ранее психолог и кандидат наук Джефф Комер назвал способ понравиться потенциальному работодателю и снизить волнение на собеседовании. Во-первых, он посоветовал воспринимать собеседование как двусторонний диалог, в котором одинаково заинтересованы обе стороны. Во-вторых, по мнению эксперта, нужно осознать, что стресс на собеседовании эволюционно и психологически обусловлен, поскольку человека буквально принимают в «новый клан».