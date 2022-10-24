69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
14:42, 24 октября 202269-я параллель

На Таймыре начнут делать целебный экстракт из оленьих рогов

На Таймыре появится первый в мире центр терапии, использующий экстракт оленьих рогов

Фото: Livin4wheel / Unsplash

На Таймыре появится первый в мире Центр пантотерапии, предлагающий посетителям уникальные оздоровительные процедуры с использованием рогов северных оленей. Об этом сообщает «Таймырский телеграф».

Проект такого центра предоставила ненецкая община «Ханавэй», его открытие поддержали координационный совет общин и компания «Норникель». Будущий центр начнут строить в Дудинке. В нем организуют переработку пантов — молодых оленьих рогов, покрытых тонкой кожей с мягкой бархатистой шерстью. Из них специалисты будут делать специальный экстракт, который впоследствии будут добавлять в целебные ванны или фитобочки для принятия процедур.

«Экстракт, который будем производить на Таймыре, мы можем отправлять в другие места. По сути, мы будем первыми в мире, кто организует профилактическую терапию на пантах северного оленя», — рассказал представитель общины Алексей Вацик. Он отметил, что ванны с использованием такого экстракта оздоравливают человеческий организм, способствуют регенерации тканей и активизируют жизненные процессы.

Материалы по теме:
«Народ вольный, только ростом недовольный» Принять прогресс и уважать традиции: как живут саамы российской Лапландии
«Народ вольный, только ростом недовольный»Принять прогресс и уважать традиции: как живут саамы российской Лапландии
6 августа 2022
«В тундре есть проблема с женщинами — их не хватает» Истории оленеводов — о жизни на Севере и схватках с медведями
«В тундре есть проблема с женщинами — их не хватает»Истории оленеводов — о жизни на Севере и схватках с медведями
26 марта 2022

Для многих оленеводов Таймыра добыча и поставка оленьих рогов составляла значительную часть промысловой деятельности. В период пандемии коронавируса экспорт пантов в Китай и Азиатско-Тихоокеанский регион практически прекратился, в результате чего оленеводы стали искать другие возможности применения этого продукта.

Сейчас в общине «Ханавэй» насчитывается более 500 особей домашних северных оленей. Открытие Центра пантотерапии запланировано на январь 2023 года.

Ранее научный сотрудник сектора социально-экономических исследований Научного центра изучения Арктики Константин Филант заявил, что уклад оленеводов, живущих в российской Арктике, сохранится и в XXI веке. При этом, по мнению ученого, заниматься традиционным хозяйством продолжит лишь часть местных жителей, потому что их жизнь неизбежно трансформируется.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Родикова
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило о намерении Зеленского получить ядерное оружие
Опубликована карта загрязнения Европы в случае аварии на ЗАЭС
В Кремле прокомментировали исчезновение с полок книг некоторых писателей
Эмили Ратаковски оправдалась за чересчур откровенное платье на вечеринке
Часть иностранных ценных бумаг россиян разблокируют
Стало известно о взрывах в Харькове
Команды новых российских территорий интегрируют в национальный футбол
Жительница Подмосковья перевела мошенникам из Казани более 2,5 миллиона рублей
Джонни Депп снова обратился в суд
В Чехии признали неспособность ЕС заменить российский газ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.