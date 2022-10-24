На Таймыре начнут делать целебный экстракт из оленьих рогов

На Таймыре появится первый в мире центр терапии, использующий экстракт оленьих рогов

На Таймыре появится первый в мире Центр пантотерапии, предлагающий посетителям уникальные оздоровительные процедуры с использованием рогов северных оленей. Об этом сообщает «Таймырский телеграф».

Проект такого центра предоставила ненецкая община «Ханавэй», его открытие поддержали координационный совет общин и компания «Норникель». Будущий центр начнут строить в Дудинке. В нем организуют переработку пантов — молодых оленьих рогов, покрытых тонкой кожей с мягкой бархатистой шерстью. Из них специалисты будут делать специальный экстракт, который впоследствии будут добавлять в целебные ванны или фитобочки для принятия процедур.

«Экстракт, который будем производить на Таймыре, мы можем отправлять в другие места. По сути, мы будем первыми в мире, кто организует профилактическую терапию на пантах северного оленя», — рассказал представитель общины Алексей Вацик. Он отметил, что ванны с использованием такого экстракта оздоравливают человеческий организм, способствуют регенерации тканей и активизируют жизненные процессы.

Для многих оленеводов Таймыра добыча и поставка оленьих рогов составляла значительную часть промысловой деятельности. В период пандемии коронавируса экспорт пантов в Китай и Азиатско-Тихоокеанский регион практически прекратился, в результате чего оленеводы стали искать другие возможности применения этого продукта.

Сейчас в общине «Ханавэй» насчитывается более 500 особей домашних северных оленей. Открытие Центра пантотерапии запланировано на январь 2023 года.

Ранее научный сотрудник сектора социально-экономических исследований Научного центра изучения Арктики Константин Филант заявил, что уклад оленеводов, живущих в российской Арктике, сохранится и в XXI веке. При этом, по мнению ученого, заниматься традиционным хозяйством продолжит лишь часть местных жителей, потому что их жизнь неизбежно трансформируется.