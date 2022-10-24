Один из главных горнолыжных курортов России объявил дату начала зимнего сезона

Горнолыжный курорт «Роза Хутор» в Сочи откроет зимний сезон 23 декабря

Горнолыжный курорт «Роза Хутор» в Сочи запланировал старт зимнего сезона 2022-2023 годов на 23 декабря, однако точная дата будет зависеть от состояния снежного покрова. Об этом сообщается на сайте всесезонного комплекса.

Один из самых главных горнолыжных курортов России планирует открыть зимний сезон в конце декабря, но точная дата начала катания будет названа в зависимости от текущих погодных условий. В пресс-службе напомнили, что в новом сезоне будут расширены некоторые участки горнолыжных трасс на северном склоне хребта Аибга.

«Курорт вновь предложит гостям качественную горнолыжную инфраструктуру и самую большую зону катания в России — 105 километров трасс, которые обслуживают 32 современных подъемника. Для любителей горных лыж и сноуборда будут подготовлены 52 горнолыжные трассы всех уровней сложности, два сноупарка, учебные склоны и прочее», — говорится в объявлении на сайте.

Ранее в октябре российским туристам раскрыли оптимальную стоимость отдыха в Сочи на новогодние праздники. Так, десятидневное проживание на курорте «Роза Хутор» с 29 декабря по 8 января в номере с общим санузлом обойдется двоим туристам в 130 тысяч рублей.