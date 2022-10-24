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07:17, 24 октября 2022Экономика

«Ростех» заявил о закупке электроники и компонентов для приборостроения в России

«Ростех»: РФ закупает электронику и компоненты для приборостроения в Юго-Восточной Азии
Сергей Чемезов

Сергей Чемезов. Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Электроника и материалы для приборостроения закупаются Россией в странах Юго-Восточной Азии, рассказал генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, пишут «Ведомости».

Как уточнил руководитель, «в основном это касается электроники и комплектующих для приборостроения». «Что касается этих компонентов, то сохраняется возможность покупать их в странах Юго-Восточной Азии», — заявил он.

При этом в данный момент госкорпорация делает все, чтобы производить собственную электронную компонентную базу (ЭКБ). За последние полгода около 170 опытно-конструкторских работ создали более 700 типов ЭКБ, было замещено порядка 1,3 тысячи образцов иностранной ЭКБ.

Ранее стало известно, что товарооборот России и Китая за девять месяцев 2022 года взлетел в годовом исчислении на 32,5 процента, достигнув 136,08 миллиарда долларов.

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Марина Совина
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