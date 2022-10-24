Товарооборот между Россией и Китаем взлетел

Товарооборот России и Китая вырос в годовом исчислении на 32,5 процента

Товарооборот России и Китая за девять месяцев 2022 года взлетел в годовом исчислении на 32,5 процента, достигнув 136,08 миллиарда долларов, рассказали в главном таможенном управлении КНР, пишет ТАСС.

Как уточнили эксперты, с января по сентябрь экспорт из Китая в РФ увеличился на 10,3 процента и составил около 52,24 миллиарда долларов. При этом российский импорт в эту страну составил 83,84 миллиарда долларов, что соответствует 51,6 проценту.

Ранее сообщалось, что товарооборот России и Китая вырос на 31,4 процента с января по август в годовом выражении, до 117,2 миллиарда долларов. По итогам 2021 года показатель увеличился на 35,8 процента, до 146,88 миллиарда долларов.