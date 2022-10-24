Силуанов рассказал о планах Минфина занимать на внутреннем рынке в рублях

Силуанов заявил, что займы на внутреннем рынке в 2023 году будут производиться в рублях

Глава Министерства финансов России Антон Силуанов в интервью РБК рассказал о планах ведомства занимать на внутреннем рынке в рублях в 2023 году. По его словам, страна собирается делать упор на внутренний рынок.

«В предыдущие годы мы старались присутствовать на внешних рынках. В следующем году выходить на западные рынки заимствований не планируется. Основной упор будет сделан на внутренний рынок. В проекте закона о бюджете предусмотрена возможность занять на внешнем рынке», — заявил министр, добавив, что в настоящее время страна рассчитывает на внутренний рынок.

Он рассказал, что в настоящее время Минфин пытается понять, какие возможности имеются у инвесторов, а также обращает внимание на их предпочтения. Министр отметил, что к прорабатыванию этого вопроса ведомство вернется через полгода. Силуанов подчеркнул, что займы будут производиться именно в рублях.

Ранее Силуанов предположил, каким образом введение предельных цен на нефть отразится на рубле.