В Минфине оценили влияние предельных цен на нефть на рубль

Министр финансов Силуанов допустил корректировку рубля благодаря предельным ценам на нефть

Министр финансов России Антон Силуанов предположил, каким образом введение предельных цен на нефть отразится на рубле. Об этом он рассказал в интервью РБК.

Силуанов признал, что потолок цен на российскую нефть и нефтепродукты, который намерены ввести страны «Большой семерки» (G7), обладает рисками для доходной части бюджета. Однако эффекты от ограничений могут стать противоположными. В частности, он допустил корректировку рубля благодаря ценовым мерам.

«Да, конечно, потребители могут вводить ограничения. Но если при таких ограничениях не будет поставляться нефть, тогда для них возникнет обратный эффект в результате роста цен. Поэтому сейчас сложилась непростая ситуация с точки зрения интересов покупателей и продавцов», — оценил глава Минфина.

Ранее в США раскрыли желаемый для Вашингтона потолок цен на нефть из России. Он составляет 60 долларов за баррель, по данным агентства Bloomberg.

5 октября Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России, который устанавливает потолок цен на российскую нефть и вводит персональные ограничения против ряда физических и юридических лиц, связанных с проведением референдумов о вхождении в состав России четырех новых регионов.

В свою очередь, в Кремле предупредили, что страна полностью перестанет поставлять нефть и газ тем государствам, которые примут ограничения против сырья из России.