В Минфине оценили влияние предельных цен на нефть на рубль
Министр финансов России Антон Силуанов предположил, каким образом введение предельных цен на нефть отразится на рубле. Об этом он рассказал в интервью РБК.
Силуанов признал, что потолок цен на российскую нефть и нефтепродукты, который намерены ввести страны «Большой семерки» (G7), обладает рисками для доходной части бюджета. Однако эффекты от ограничений могут стать противоположными. В частности, он допустил корректировку рубля благодаря ценовым мерам.
«Да, конечно, потребители могут вводить ограничения. Но если при таких ограничениях не будет поставляться нефть, тогда для них возникнет обратный эффект в результате роста цен. Поэтому сейчас сложилась непростая ситуация с точки зрения интересов покупателей и продавцов», — оценил глава Минфина.
Ранее в США раскрыли желаемый для Вашингтона потолок цен на нефть из России. Он составляет 60 долларов за баррель, по данным агентства Bloomberg.
5 октября Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России, который устанавливает потолок цен на российскую нефть и вводит персональные ограничения против ряда физических и юридических лиц, связанных с проведением референдумов о вхождении в состав России четырех новых регионов.
В свою очередь, в Кремле предупредили, что страна полностью перестанет поставлять нефть и газ тем государствам, которые примут ограничения против сырья из России.