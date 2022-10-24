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08:04, 24 октября 2022Ценности

В химчистке раскрыли простой способ вернуть белизну потускневшей одежде

Глава сети химчисток Деян Димитров: пищевая соль вернет белизну потускневшей одежде

Фото: unsplash

Глава международной сети химчисток Laundryheap Деян Димитров раскрыл простой способ вернуть белизну одежде в домашних условиях. Своим советом он поделился в изданием The Sun.

По словам эксперта, вернуть первоначальную яркость посеревшим со временем белым вещам поможет пищевая соль. «Если рубашка выглядит тусклой, просто замочите ее в тазу холодной воды с четырьмя столовыми ложками соли», — порекомендовал он.

Димитров также объяснил, что именно соль способна удалить скопления грязи и копоти, из-за которых одежда выглядит выцветшей. «Вы должны попробовать этот метод первым делом, независимо от происхождения пятна на вашей одежде», — заключил он.

Ранее в октябре блогерша Анна Ланье раскрыла способ придать одежде свежий запах на длительный срок. Инфлюэнсерша заявила, что добиться указанного эффекта поможет мыльная стружка. Ее следует разместить в том месте, где хранятся выстиранные и высушенные наряды.

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Карина Черных
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