В Минфине заявили о способности бюджета обеспечить все социальные обязательства

Силуанов: российский бюджет в 2023-2025 годах обеспечит все социальные обязательства

Российский бюджет в 2023-2025 годах позволит обеспечить все социальные обязательства государства, не нарушая макростабильность, рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью РБК.

По словам политика, в каждый из 2023-2025 годов объем расхода бюджета сохранится на уровне чуть больше 29 триллионов рублей. «Это уровень текущего года, в котором объем расходов выше нормального, потратим все нефтегазовые доходы и все равно будем иметь дефицит бюджета», — уточнил министр. По его словам, даже при таких условиях государство способно выполнять взятые на себя все социальные обязательства.

«Сохранение на предстоящую трехлетку высокого уровня расходов позволяет уместить туда как новые приоритеты, так и прежние решения, обеспечить все социальные обязательства, не нарушая макростабильность», — подчеркнул он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в новых реалиях экономике России потребуются структурные изменения, которые приведут к росту безработицы и инфляции.