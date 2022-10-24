Названа причина победы Сунака в борьбе за пост премьера Великобритании

Аналитик Асафов: Елизавета II не позволила бы Сунаку стать премьер-министром

Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак, обладая необходимыми компетенциями и поддержкой, имеет шанс урегулировать экономический кризис внутри страны. В разговоре с «Лентой.ру» политический аналитик Александр Асафов объяснил его победу на выборах премьер-министра.

Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак, который выдвинул свою кандидатуру на пост премьер-министра, заручился поддержкой более половины депутатов от Консервативной партии, следует из подсчетов Sky News. Из-за того, что другие претенденты на пост отказались от участия в гонке, он становится единственным кандидатом.

«Итогом правления и [Бориса] Джонсона, и [Лиз] Трасс стал такой "успех" в экономике, как двухзначная инфляция, которой не было уже очень давно, — сказал Асафов. — Естественно, что это несет за собой риски, которых не могут допустить люди, отвечающие за деньги в этой стране. С давних пор в Великобритании это люди, принадлежащие к бизнесу. Проблему нужно исправлять, так что "фрикополитики" заканчиваются».

Аналитик уверен: ни Джонсон, ни Трасс не смогут исправить экономические провалы. Они, как считает Асафов, могут заниматься политикой только в контексте подавления России, что имеет мало отношения к экономическому кризису внутри страны.

«Фактор, мешавший людям — представителям бизнес-кланов занимать руководящие посты, в лице бывшей королевы Елизаветы II исчез. Она говорила, что индус никогда не станет править Великобританией, пока она жива. Теперь этой преграды нет, и Сунак сможет заняться спасением экономики и средств тех, чьи деньги в эту экономику вложены. А Джонсон, несмотря на оказывавшуюся ему поддержку, видимо, получил прозрачный намек, что выдвигаться ему не стоит», — заключил Асафов.

Ранее, 20 октября, премьер-министр Великобритании и глава Консервативной партии страны Лиз Трасс подтвердила свою отставку. Сообщая о принятом решении, она признала, что не справляется с обязанностями возложенного на нее мандата премьера, на пост которого ее избрала Консервативная партия.