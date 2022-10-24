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13:40, 24 октября 2022Мир

Подсчитано число поддерживающих Риши Сунака на пост премьера депутатов

Sky News: более половины депутатов-консерваторов готовы поддержать кандидатуру Сунака

Фото: Martyn Wheatley / Parsons Media / Reuters

Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак, который выдвинул свою кандидатуру на пост премьер-министра, заручился поддержкой более половины депутатов от Консервативной партии, следует из подсчетов Sky News.

По данным телеканала, поддержать Сунака готовы 184 членов парламента из 357, в то время как за кандидатуру его соперницы, лидера палаты общин Пенни Мордонт высказались 25 депутатов. Отмечается, что для допуска к голосованию претендентам на должность необходимо набрать 100 голосов.

Ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался выдвигать свою кандидатуру на пост лидера правящей Консервативной партии и главы правительства после отставки Лиз Трасс.

20 октября Трасс подтвердила свою отставку. Она признала, что не справляется с обязанностями возложенного на нее мандата премьера, на пост которого ее избрала Консервативная партия.

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Варвара Кошечкина
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