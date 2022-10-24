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05:46, 24 октября 2022Мир

Джонсон отказался от выборов на пост премьер-министра Великобритании

Экс-премьер Великобритании Джонсон отказался выдвигаться на пост главы правительства

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался выдвигать свою кандидатуру на пост лидера правящей Консервативной партии и главы правительства после отставки Лиз Трасс. Об этом пишет ТАСС.

Я думаю, что у меня хорошие шансы привести Консервативную партию к победе на [всеобщих] выборах в 2024 году. Есть большая вероятность, что я был бы успешен на [партийных] выборах среди членов Консервативной партии и что я мог бы вернуться на Даунинг-стрит в пятницу [28 октября]. Но в течение последних дней я, к сожалению, пришел к выводу, что это просто будет неправильно

Борис Джонсонбывший премьер-министр Великобритании

Он также отметил, что смог получить 102 депутатов-консерваторов, в связи с чем он формально имел возможность выставить свою кандидатуру на пост премьера. При этом Джонсон подчеркнул, что связывался с другими претендентами на премьерское кресло — бывшим главой Минфина Риши Сунаком и лидером Палаты общин британского парламента Пенни Мордонт. Экс-премьер намеревался договориться о совместной работе в национальных интересах, но стороны не смогли прийти к общему знаменателю.

Таким образом, я боюсь, что лучшим вариантом будет не выставлять мою кандидатуру и выразить поддержку будущему победителю. Я полагаю, что могу многое предложить, но боюсь, что это просто неподходящее время

Борис Джонсонбывший премьер-министр Великобритании

Борьба за пост недели

20 октября издание The Telegraph сообщило, что Джонсон вернется из отпуска, чтобы побороться за возвращение на этот пост после отставки Трасс. Газета указала, что Джонсон был в отпуске за границей (где именно, не уточняется) и собирался вернуться в Британию в предстоящие выходные.

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Спустя два дня телеканал Sky News сообщил о возвращении экс-премьера Британии в страну. Самолет с Джонсоном, находившимся на отдыхе в Доминиканской Республике, приземлился в лондонском аэропорту Гатвик.

Отставка Трасс

20 октября премьер-министр Великобритании и глава Консервативной партии страны Лиз Трасс подтвердила свою отставку. Сообщая о принятом решении, она признала, что не справляется с обязанностями возложенного на нее мандата премьера, на пост которого ее избрала Консервативная партия.

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При этом она заявила, что намерена продолжать выполнять обязанности премьера до тех пор, пока не будет назван ее преемник на этой должности.

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Среди возможных причин ее отставки была названа ошибочная и недальновидная налоговая реформа, суть которая она не донесла ни до общества, ни до инвесторов.

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Марина Совина
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