В Магнитогорске спасли провалившихся в люк собак

В Магнитогорске спасли собак, которые упали в технический люк на улице Автомобилистов

В Магнитогорске спасли дворняг, которые случайно провалились в открытый люк на улице Автомобилистов. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

По информации издания, местные жители обратили внимание на собачий вой, доносившийся из технической ямы, и принялись писать о случившемся в социальных сетях. Публикации неравнодушных горожан заметили сотрудники «Водоканала» и вызвались помочь упавшим псам.

«Работники аварийно-диспетчерской службы МП трест "Водоканал" выезжали на место, собак спасли, прикрыли колодец подручными материалами. Информацию передали балансодержателю данного колодца», — рассказали журналистам представители учреждения.

В сентябре в Копейске также спасли пришедших в Следственный комитет коз. Один из очевидцев заснял на видео животных, которые пришли к Следственному комитету. Сначала козы стояли на крыльце учреждения, затем спустились и несколько раз обошли здание. «Видимо, за помощью пришли, как-никак там следователи сидят. Может, найдут их хозяев», — заявил автор ролика.