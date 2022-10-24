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17:24, 24 октября 2022Моя страна

В Магнитогорске спасли провалившихся в люк собак

В Магнитогорске спасли собак, которые упали в технический люк на улице Автомобилистов

Фото: страница «Чёрное&Белое Магнитогорск» во «ВКонтакте»

В Магнитогорске спасли дворняг, которые случайно провалились в открытый люк на улице Автомобилистов. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

По информации издания, местные жители обратили внимание на собачий вой, доносившийся из технической ямы, и принялись писать о случившемся в социальных сетях. Публикации неравнодушных горожан заметили сотрудники «Водоканала» и вызвались помочь упавшим псам.

«Работники аварийно-диспетчерской службы МП трест "Водоканал" выезжали на место, собак спасли, прикрыли колодец подручными материалами. Информацию передали балансодержателю данного колодца», — рассказали журналистам представители учреждения.

В сентябре в Копейске также спасли пришедших в Следственный комитет коз. Один из очевидцев заснял на видео животных, которые пришли к Следственному комитету. Сначала козы стояли на крыльце учреждения, затем спустились и несколько раз обошли здание. «Видимо, за помощью пришли, как-никак там следователи сидят. Может, найдут их хозяев», — заявил автор ролика.

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Майя Пономаренко
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