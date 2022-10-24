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16:20, 24 октября 2022Россия

Раскрыты подробности уничтожения спецназа ВСУ под Херсоном

«Военная хроника»: штурмовики Су-25 ВКС РФ уничтожили две роты спецназа ВСУ под Херсоном

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Российские военные уничтожили две роты спецназа Вооруженных сил Украины (ВСУ), когда те пытались провести разведку боем под Херсоном с использованием невоенной техники. Подробности произошедшего раскрыл Telegram-канал «Военная хроника».

Как отмечается, утром 24 октября две роты 3-го и 8-го отдельных полков Сил специальных операций (ССО) Украины организовали вылазку в укрепрайон российских войск в населенных пунктах Борозенское и Пятихатки, располагающихся в 150 километрах к северо-востоку от Херсона.

По данным канала, украинские спецназовцы задействовали три легких броневика Husky TSV, переоборудованных для применения советского ПТРК «Фагот». При этом дополнительное подкрепление — бойцы 17-го батальона территориальной обороны ВСУ — прибыли к ним на самосвалах, автобусе и пикапах, на которых были установлены крупнокалиберные пулеметы.

Российским военным удалось обнаружить противника около 5 утра с помощью беспилотника «Орлан-30». После этого удар по колонне украинских военных нанесли штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) России. Затем спецназ ВСУ атаковали из 152-миллиметровых пушек «Гиацинт-Б» и реактивных комплексов «Смерч», развернутых на первой линии обороны на Криворожской тактической дуге.

В результате более 80 украинских военных были ликвидированы. Кроме того, было уничтожено порядка десяти единиц техники, в том числе гражданские машины и все бронеавтомобили Husky TSV.

О том, что ВСУ пытались организовать наступление в районе населенных пунктов Брусникинское, Пятихатки и Трифоновка, ранее сообщило Минобороны России. Как отмечали в ведомстве, атака была отражена.

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Варвара Кошечкина
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