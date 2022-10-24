Определился новый премьер-министр Великобритании

Guardian: Риши Сунак победил на выборах и теперь займет пост премьера Великобритании

Бывший глава Министерства финансов в правительстве экс-главы Великобритании Бориса Джонсона Риши Сунак стал победителем внутрипартийных выборов Консервативной партии и теперь займет пост премьер-министра страны. Об этом сообщает The Guardian.

Сунак автоматически победил на внутрипартийных выборах после того, как лидер палаты общин Пенни Мордонт сняла свою кандидатуру на выборах, заявив о поддержке Сунака. В 14:30 (16:30 мск) Сунак обратится к депутатам британского парламента, чтобы официально объявить о победе.

Сунак, которому в мае этого года исполнилось 42 года, станет самым молодым британским премьер-министром и первым политиком индийского происхождения в истории страны, который смог занять эту должность.

О выдвижении своей кандидатуры на пост британского премьера Сунак заявил 23 октября. «Я хочу улучшить экономическую ситуацию, объединить партию и принести пользу нашей стране», — сказал он. До этого стало известно, что число сторонников Джонсона достигло 100 человек, что также позволяет ему бороться за пост нового премьера страны.

Лиз Трасс заявила об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании 20 октября. Сообщая о принятом решении, она признала, что не справляется со своими обязанностями.