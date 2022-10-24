Стало известно о повреждении нескольких зданий в Иркутске после падения Су-30

Заммэра Иркутска Южаков заявил о повреждении нескольких строений после падения Су-30

При падении Су-30 на двухэтажный жилой дом в Иркутске повреждены несколько строений. Об этом сообщил первый заместитель мэра города Андрей Южаков, его цитирует ТАСС

«Где-то есть повреждения забора, где-то есть повреждения надворных построек. Поэтому мы сейчас это все фиксируем и, соответственно, будем отрабатывать в дальнейшем», — сказал Южаков.

По его слвам, специалисты осмотрят поврежденные строения и оценят ущерб.

Военный самолет упал на жилой дом в Иркутске в воскресенье, 23 октября. Су-30 выполнял испытательный полет. После его крушения начался пожар, в результате погибли два пилота. Точные причины случившегося пока неизвестны.

Глава Иркутской области Игорьт Кобзев впоследствии раскрыл личности погибших летчиков — ими оказались Максим Конюшин и Виктор Крючков. Первый был награжден медалями Минобороны России «За отличие в военной службе» третьей, второй и первой степени, ему также присвоили звание «Заслуженный летчик-испытатель России». Второй летчик родился на Украине и переехал в Иркутск 10 лет назад.

Кобзев также сообщил, что две семьи, на чей дом упал Су-30 в Иркутске, получат выплаты по 100 тысяч рублей. Он уточнил, что пять человек проживали в доме площадью 100 квадратных метров, но в момент падения самолета в здании никого не было.