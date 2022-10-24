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18:27, 24 октября 2022Россия

Кадыров заявил об уничтожении чеченцами 30 танков ВСУ «только за последние дни»

Глава Чечни Кадыров заявил, что за последние дни чеченские бойцы уничтожили 30 танков ВСУ

Фото: Геннадий Дубовой / РИА Новости

Только за последние дни чеченским бойцам, принимающим участие в специальной военной операции (СВО), удалось уничтожить почти 30 танков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram.

По его словам, кроме танков было уничтожено множество единиц другой военной техники.

«Я горжусь тем, что ни один метр занятой чеченцами позиции отвоевать врагу ни разу не удалось. Только за эти последние дни нашими бойцами уничтожено почти 30 танков, не говоря уже о другой бронированной и военной технике», — заявил он.

Также Кадыров добавил, что чеченские бойцы удостаиваются похвал от высшего армейского начальства. «Это, конечно, очень приятно», — подытожил он.

Ранее Кадыров сообщил, что его несовершеннолетние сыновья — Ахмат, Эли и Адам, которым 16, 15 и 14 лет соответственно — доставили в Грозный троих взятых в плен бойцов ВСУ. Подростки находились в зоне спецоперации в распоряжении батальона «Запад-Ахмат».

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Валерий Розенберг
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