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05:54, 24 октября 2022Мир

Британцев призвали греть тапочки в микроволновке зимой

Автор Daily Mail Уолтерс призвала британцев греть тапочки в микроволновке для тепла зимой

Фото: Unsplash

Журналист Изольда Уолтерс заявила, что жителям Великобритании следует греть тапочки в микроволновой печи и носить шапку с электрическими подогреваемыми панелями. Об этом она написала в материале для Daily Mail.

Автор отметила, что температуру воздуха в квартирах возможно поддерживать, используя самонагревающиеся столы. Кроме того, она напомнила о конфорке, которые оставляет напитки горячими. Уотерс также призвала британцев греть тапочки в микроволновке, что сохранять тепло зимой.

Из-за включенного отопления жителям Британии грозит увеличение счетов за коммунальные счета на 75 процентов. Стоимость пятидневной работы из дома по четыре часа составит 90 фунтов стерлингов, или более 6,2 тысячи рублей.

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Марина Совина
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