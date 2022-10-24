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18:55, 24 октября 2022Ценности

Мать троих детей рассталась с мужчиной и покрыла все тело татуировками

Мать троих детей Керри Мун покрыла все тело татуировками и нашла предназначение в жизни

Фото: @KerryMoon

Керри Мун из Западного Сассекса, Англия, рассталась с любимым мужчиной и покрыла все тело татуировками. На историю обратили внимание журналисты издания Daily Star.

По словам 43-летней матери троих детей, она сделала первую татуировку в 17 лет, однако после разрыва с отцом своего сына женщина решила найти свое предназначение в жизни. «Когда мне было около 30 лет, я рассталась с отцом моего сына Тайри. Из-за этого я начала делать больше татуировок», — рассказала она.

В первую очередь британка набила на обеих руках «рукава», а затем покрыла полностью все тело татуировками и сделала пирсинг на лице. «Мне всегда нравился мир татуировок. Я думаю, что, переживая перемены в жизни, в том числе расставшись с десятилетними отношениями, я как бы почувствовала, что нашла себя», — пояснила Мун, отметив, что бросила работу в кол-центре ради того, чтобы стать менеджером в салоне тату и пирсинга. Вдобавок она уточнила, что потратила на свое преображение около двух тысяч фунтов стерлингов (139 тысяч рублей).

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В заключение героиня материала сказала, что многим людям не нравится ее внешний вид. В то же время она объяснила, что ее дети любят татуировки и хотели бы в будущем сделать их себе. «Я горжусь тем, как я выгляжу. Мне никогда не будет стыдно за это», — заявила Мун.

В марте обладатель 200 тату на теле Сорен Лоренсон залил пигментом глаза и раскрыл причину своего выбора. По словам парня, он мечтал об этом много лет.

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Мария Винар
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