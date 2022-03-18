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Обладатель 200 тату на теле залил пигментом глаза и назвал причину своего выбора

Обладатель 200 тату заявил, что залил пигментом глаза, поскольку мечтал об этом всю жизнь

Фото: @333neondemon

Младший менеджер в американской пиццерии, который за последние 10 лет стал обладателем более 200 тату по всему телу, назвал причину, по которой залил глаза черным пигментом. Интервью с ним приводит издание Daily Star.

Некоторое время назад Сорен Лоренсон (Soren Lorenson), который также известен под псевдонимом Неоновый Демон, решился на очередную трансформацию и окрасил белки глаз в черный цвет. «Это было мечтой всей моей жизни, поскольку я с детства постоянно рисовал персонажей с черными глазами или глазами без зрачков. Я очень доволен своим внешним видом, когда смотрю в зеркало», — объяснил свой выбор 28-летний мужчина.

По словам менеджера, реакция окружающих на его внешний вид не изменилась из-за татуировки на глазах. Более того, он обнаружил ее преимущества при взаимодействии с незнакомцами. «Стало легче разрушить социальный барьер и завязать разговор. Я стал еще более коммуникабельным и легким в общении», — заявил Лоренсон, однако добавил, что некоторые люди испытывают дискомфорт при встрече с ним.

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Однако Лоренсон признался, что увлечение искусством татуировки вызвало неодобрение у его родителей, которые стали «молить Бога о помощи», наблюдая за поведением сына. При этом сам менеджер не жалеет об изменении внешнего вида. «Татуировка для меня — важный акт творческого самовыражения, который позволяет мне чувствовать себя самим собой», — подчеркнул он.

Ранее в марте манекенщик из Великобритании Сэмми Фэрроу (Sammy Farrow), который сделал 150 татуировок в течение шести лет, продемонстрировал свою внешность до перемен. Мужчина рассказал, что пристрастился к нанесению рисунков на кожу, когда ему исполнилось 18 лет. При этом он заявил, что смена стиля пошла ему на пользу: «С тех пор как я сделал татуировки на лице, я расцвел и стал намного увереннее. Теперь я чувствую себя самим собой. Думаю, что тот Сэмми без татуировок мог бы мной гордиться».

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Алина Гостева
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