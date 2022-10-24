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17:31, 24 октября 2022Силовые структуры

В московском ТЦ мужчина выстрелил из пневматического пистолета в посетительницу

В ТЦ на западе Москвы мужчина выстрелил в сотрудницу фитнес-центра в кафе, он задержан

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

В торговом центре на западе Москвы мужчина выстрелил из пневматического пистолета в 21-летнюю посетительницу кафе. Об этом в понедельник, 24 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

По данным ведомства, девушка находилась в кафе. Там фигурант достал оружие и выстрелил в нее. Потерпевшая обратилась в больницу, а мужчину задержали и доставили в полицию.

Инцидент произошел в ТЦ «Тиара», а жертва — сотрудница фитнес-центра, уточняет РЕН ТВ.

Ранее стало известно, что в Петербурге трое юношей напали с пистолетом на школьника и отняли у него деньги на обеды.

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Екатерина Власова
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