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13:55, 21 октября 2022Силовые структуры

Трое россиян с пистолетом напали на школьника ради денег на обеды

В Петербурге трое парней напали с пистолетом на школьника и отняли его деньги на обеды

Фото: Sergey Kovalev / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге правоохранители ищут троих парней, которые напали с пневматическим пистолетом на 13-летнего школьника и отняли у него полторы тысячи рублей. О произошедшем инциденте в пятницу, 21 октября, сообщает издание «Фонтанка».

В полицию вечером 20 октября обратился отец пострадавшего мальчика. По предварительной информации, трое россиян трижды выстрелили в ребенка из пневматического пистолета. После этого мальчика вынудили с телефона перевести одному из нападавших деньги, предназначенные на обеды.

По факту случившегося проводится проверка, полицейские ищут злоумышленников.

17 июня сообщалось, что в Приморском районе Петербурга подростки с перцовыми баллончиками и пистолетом вымогали деньги у 15-летнего сверстника из-за испорченного вейпа.

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Илона Палей
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Трое россиян с пистолетом напали на школьника ради денег на обеды
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