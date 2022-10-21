Трое россиян с пистолетом напали на школьника ради денег на обеды

В Петербурге трое парней напали с пистолетом на школьника и отняли его деньги на обеды

В Санкт-Петербурге правоохранители ищут троих парней, которые напали с пневматическим пистолетом на 13-летнего школьника и отняли у него полторы тысячи рублей. О произошедшем инциденте в пятницу, 21 октября, сообщает издание «Фонтанка».

В полицию вечером 20 октября обратился отец пострадавшего мальчика. По предварительной информации, трое россиян трижды выстрелили в ребенка из пневматического пистолета. После этого мальчика вынудили с телефона перевести одному из нападавших деньги, предназначенные на обеды.

По факту случившегося проводится проверка, полицейские ищут злоумышленников.

17 июня сообщалось, что в Приморском районе Петербурга подростки с перцовыми баллончиками и пистолетом вымогали деньги у 15-летнего сверстника из-за испорченного вейпа.