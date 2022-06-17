В Петербурге подростки вымогали деньги у сверстника из-за испорченного вейпа

В Петербурге подростки вымогали деньги у 15-летнего сверстника из-за испорченного вейпа

В Приморском районе Петербурга подростки с перцовыми баллончиками и пистолетом вымогали деньги у 15-летнего сверстника из-за испорченного вейпа. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

В полицию обратился отец пострадавшего школьника. Мужчина пояснил, что к его сыну у станции метро «Комендантский проспект» подошел приятель с группой поддержки из шести человек. Они стали оскорблять подростка из-за того, что он якобы сломал электронный испаритель.

Один из обидчиков, по словам петербуржца, достал предмет, похожий на оружие, и стал угрожать, что прострелит его сыну ногу. Мальчик испугался и отправился домой за деньгами вместе с компанией. Однако там их встретил отец школьника. Заметив его, «вымогатели» убежали.

Позже сотрудники полиции задержали группу подростков на улице Маршала Новикова. Удалось установить, что это не первый подобный эпизод с их участием.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге 15-летний подросток лишился зубов и получил ожог после взрыва вейпа во рту.

Он пытался скрыть произошедшее от взрослых, но в итоге обратился к матери, после чего был доставлен в больницу на скорой помощи. Врачи диагностировали у ребенка рваные раны губ, переломы нижних и верхних резцов, а также ожог предплечья.

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