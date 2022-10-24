В США предсказали влияние возвращения Трампа к власти на украинский конфликт

19FortyFive: возвращение Трампа к власти поставит под вопрос переговоры Москвы и Киева

Возвращение к власти бывшего президента США Дональда Трампа может поставить под вопрос дальнейшее взаимодействие НАТО с Украиной. Такое влияние избрания политика на новый президентский срок предсказал колумнист американского издания 19FortyFive Роберт Фэрли (Robert Farley).

Как отмечается в материале, хотя в Республиканской партии и существуют разногласия относительно необходимости дальнейшей помощи Украине со стороны США, большинство ее представителей все же симпатизируют Киеву и готовы оказывать ему помощь в будущем. Таким образом, даже если республиканцы смогут взять под контроль обе палаты Конгресса по итогам выборов в ноябре, внешняя политика Вашингтона едва ли сильно изменится.

Однако, считает автор, если на президентских выборах 2024 года победу одержит представитель Республиканской партии Трамп, который по-прежнему остается одной из главных сил в американской политике, изменения в позиции Вашингтона относительно украинского конфликта гораздо более вероятны. Так, помимо отказа НАТО от сотрудничества с Украиной, президентство Трампа может также привести к тому, что под вопрос будут поставлены и любые переговоры между Москвой и Киевом.

По словам Фэрли, ранее Трамп был крайне дружелюбно настроен к президенту России Владимиру Путину, в связи с чем в Москве попытаются перетерпеть несколько лет в надежде заключить мирный договор с Киевом на более выгодных для себя условиях при избрании бывшего американского лидера на новый срок.

Ранее Трамп заявил, что не допустил бы российско-украинского кризиса, если бы был лидером страны вместо нынешнего президента США Джо Байдена. Он также указал, что хорошо знает Путина, и уверен, что российский лидер никогда бы не пошел при нем на эскалацию.