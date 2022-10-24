Компания Трампа предстанет перед судом по обвинению в налоговом мошенничестве

В США начнется суд над компанией Трампа, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов

В Нью-Йорке на этой неделе начнется судебный процесс над The Trump Organization — компанией, управляющей активами бывшего президента США Дональда Трампа. Она обвиняется в уклонении от уплаты налогов с помощью схемы заниженных зарплат своим сотрудникам, сообщает NBC News.

По мнению прокуратуры, в The Trump Organization в течение 15 лет занижали зарплаты и компенсации топ-менеджерам, чтобы они платили налоги в меньших объемах. Обвинение предъявлено по четырем пунктам — налоговое мошенничество и его схемы, сговор и фальсификация документов. The Trump Organization грозит штраф в размере до 1,6 миллиона долларов.

В качестве главного свидетеля обвинения выступит бывший финансовый директор компании 75-летний Аллен Вайссельберг, при этом его же называют и одним из крупнейших бенефициаров мошеннической схемы. По мнению обвинения, он получил от компании 1,76 миллиона долларов в виде «косвенной компенсации», которая включала бесплатную квартиру, дорогие машины, обучение внуков в частной школе и новую мебель.

В августе Вайссельберг уже признал себя виновным. Он согласился выплатить почти два миллиона долларов в виде налогов, процентов и штрафов и отбыть пять месяцев в тюрьме, а также дать «правдивые показания» на предстоящем судебном процессе. В противном случае ему грозило тюремное заключение на срок до 15 лет. По словам прокурора Манхэттена, признание Вайссельбергом вины «напрямую вовлекает The Trump Organization в широкий спектр преступной деятельности и требует от него предоставления бесценных показаний».

Самому экс-президенту личное обвинение по этому делу не предъявлено. Он раскритиковал расследование, назвав его «политически мотивированной охотой на ведьм», а в самой The Trump Organization посчитали дело в отношении Вайссельберга «стремлением заполучить Дональда Трампа».

Об обвинениях в адрес The Trump Organization сообщалось летом прошлого года.