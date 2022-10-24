В Турции назвали условия для преодоления энергокризиса в Европе

Турецкий экономист Карагель назвал цели, достижение которых позволит ЕС избежать кризиса

Эксперт турецкого Фонда политических и экономических исследований SETA Эрдал Карагель в материале для газеты Yeni Şafak назвал три цели, достижение которых позволит Евросоюзу (ЕС) избежать энергокризиса.

Спад европейских экономик спровоцировало повышение процентных ставок из-за инфляции, которая связана с резким ростом цен на энергоносители, считает экономист. Чтобы избежать кризиса, ЕС необходимо снизить цены на природный газ, сократить потребление и обеспечить надежные поставки, указал Карагель.

По его мнению, одна из главных опасностей для европейских стран — введение ценового потолка. Экономист отметил, что власти Нидерландов, Дании и Германии признали, что данная мера лишь усугубит риски энергетической безопасности. В то же время некоторые страны ЕС, например, Франция и Италия, поддерживают ограничение цен, так как у них есть альтернативные варианты энергообеспечения. В этом вопросе страны Европы не могут договориться даже между собой, заключил Карагель.

Ранее экс-глава чешской газовой компании Prazska plynarenska Павел Янечек заявил, что ЕС неспособен найти замену всему газу, поставляемому из России. Он признал абсолютно невозможной компенсацию российского газа за счет других источников.

