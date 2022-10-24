Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:50, 24 октября 2022Россия

Минобороны рассказало об атаке ВСУ на южно-донецком направлении

Генерал-лейтенант Конашенков сообщил об отражении атаки ВСУ на южно-донецком направлении
Игорь Конашенков

Игорь Конашенков. Фото: Минобороны РФ / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили атаку на южно-донецком направлении. Об этом на брифинге сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, атака в районе сел Сладкое и Владимировка в Донецкой народной республике была отбита, а российские военные смогли уничтожить около 25 солдат ВСУ.

Кроме того, Вооруженные силы (ВС) России смогли уничтожить несколько единиц военной техники противника.

«Огнем артиллерии и активными действиями российских подразделений атака противника была отражена. Уничтожено 25 украинских военнослужащих, танк, три боевые машины пехоты и два автомобиля», — заявил Конашенков.

Ранее Минобороны сообщало, что Вооруженные силы Украины попытались совершить «самоубийственную» атаку в Херсонской области, однако были отброшены. Бои с ВСУ попали на видео.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валерий Розенберг
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило о попытке ВСУ вклиниться в оборону российских войск
В Кремле высказались о возможном применении Украиной «грязной бомбы»
Российские войска отразили наступление ВСУ в Херсонской области
Кремль отреагировал на недоверие к информации о «грязной бомбе» Украины
Минобороны раскрыло потери ВСУ на краснолиманском направлении
Дочь Сергей Бодрова объявила о беременности
Цены на видеокарты в России рухнули из-за криптовалют
МАГАТЭ приедет на Украину на поиски «грязной бомбы»
Еще один российский регион объявил о завершении частичной мобилизации
Минобороны сообщило о поражении четырех пунктов управления ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.