Минобороны рассказало об атаке ВСУ на южно-донецком направлении

Генерал-лейтенант Конашенков сообщил об отражении атаки ВСУ на южно-донецком направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили атаку на южно-донецком направлении. Об этом на брифинге сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, атака в районе сел Сладкое и Владимировка в Донецкой народной республике была отбита, а российские военные смогли уничтожить около 25 солдат ВСУ.

Кроме того, Вооруженные силы (ВС) России смогли уничтожить несколько единиц военной техники противника.

«Огнем артиллерии и активными действиями российских подразделений атака противника была отражена. Уничтожено 25 украинских военнослужащих, танк, три боевые машины пехоты и два автомобиля», — заявил Конашенков.

Ранее Минобороны сообщало, что Вооруженные силы Украины попытались совершить «самоубийственную» атаку в Херсонской области, однако были отброшены. Бои с ВСУ попали на видео.

