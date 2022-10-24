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00:32, 24 октября 2022Силовые структуры

Водителя такси бизнес-класса убили в Подмосковье

В Подмосковье убили водителя такси бизнес-класса и продали его служебный «Майбах»

Фото: Unsplash.com

В Подмосковье убили водителя такси бизнес-класса из Москвы. После этого злоумышленник продал его служебный «Майбах». Об этом сообщает Telegram-канал 112.

17 октября 31-летний Петр Маренков уехал из дома на работу, а вечером перестал отвечать на звонки, его телефон оказался выключенными. Спустя четыре дня его тело с многочисленными ножевыми ранениями обнаружили вблизи парка «Кочевник» под Сергиевом Посадом.

Стало известно, что таксиста вызвал 19-летний местный житель. Он успел продать «Майбах» скупщику, получив предоплату в 500 тысяч рублей, после чего скрылся.

Сейчас молодой человек по имени Сергей Шелест является главным подозреваемым в убийстве, в его квартире прошел обыск, фигурант находится в розыске. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

У погибшего Петра Маренкова остались жена и пятимесячная дочка. Близки и коллеги мужчины объявили вознаграждение в размере 300 тысяч рублей за информацию о местонахождении убийцы.

Ранее в кафе Краснознаменска в ходе конфликта произошла ночная драка, в результате которой один человек был убит, а двое — ранены. Оппоненты применили холодное оружие.

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Марина Совина
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