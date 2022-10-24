Глава Евросовета высказался о сроках начала переговоров Украины с Россией

Глава Евросовета Мишель: Украина должна сама решать, когда начать переговоры с Россией

Власти Украины должны сами решать, когда они будут готовы начать переговоры с Россией. О сроках переговоров Киева и Москвы высказался глава Евросовета Шарль Мишель, передает ТАСС.

«Никто не может решать за Украину, на каких условиях пойти на переговоры, какие уступки сделать», — заявил чиновник. Он подчеркнул, что страны Европейского союза (ЕС) со своей стороны решительно поддерживают Киев в финансовом, военном и политическом планах.

«Украина сама является хозяйкой своей судьбы, поэтому ей принадлежит суверенное право выбирать момент, когда вступать в переговоры», — заключил Мишель.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ближайшее время проведет «телефонную дипломатию» с коллегами из России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. По его словам, сейчас Путин «более открыт для переговоров, чем в прошлом».