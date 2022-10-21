Эрдоган проведет «телефонную дипломатию» с Путиным и Зеленским

Президент Турции Эрдоган заявил, что скоро проведет переговоры с Путиным и Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ближайшее время проведет «телефонную дипломатию» с коллегами из России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Цитату приводит «Коммерсантъ».

По словам Эрдогана, в настоящее время президент России «более открыт для переговоров, чем в прошлом». Кроме того, турецкий политик рассказал, что планирует расширить зерновую сделку по вывозу сельскохозяйственной продукции с украинской территории.

Даты, в которые Эрдоган запланировал переговоры, пока не уточняются.

19 октября турецкий лидер также предложил украинскому коллеге вариант урегулирования конфликта в стране дипломатическим путем. По словам Эрдогана, Зеленский попросил Анкару повлиять на Путина по вопросу состоявшихся референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.