МАГАТЭ приедет на Украину на поиски «грязной бомбы»

Глава МИД Украины Кулеба заявил о приезде МАГАТЭ на поиски «грязной» атомной бомбы

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси приедет на Украину, чтобы удостовериться в отсутствии «грязной ядерной бомбы» у Киева. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает ТАСС.

«В разговоре с гендиректором Рафаэлем Гросси я официально пригласил МАГАТЭ немедленно прислать экспертов на мирные объекты на Украине. Он согласился», — рассказал Кулеба.

23 октября стало известно, что в Киеве готовят провокацию с подрывом «грязной бомбы» — маломощного ядерного боеприпаса. Тем самым предполагается запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве.