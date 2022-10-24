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21:26, 24 октября 2022Мир

Белый дом отверг возможность отправки войск США на Украину

Белый дом заявил, что США не отправят войска на Украину, несмотря на заявления командиров

Фото: Al Drago / Reuters

Белый дом заявил, что США не отправят войска на Украину, несмотря на заявления командиров. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что риск втягивания США и НАТО в конфликт на Украине высок. Однако до этого он также отмечал, что Вашингтон не желает эскалации вероятного военного конфликта с Россией на Украине и не собирается отправлять свои войска на украинскую территорию.

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Марина Совина
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