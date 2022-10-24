Белый дом отверг возможность отправки войск США на Украину

Белый дом заявил, что США не отправят войска на Украину, несмотря на заявления командиров

Белый дом заявил, что США не отправят войска на Украину, несмотря на заявления командиров. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что риск втягивания США и НАТО в конфликт на Украине высок. Однако до этого он также отмечал, что Вашингтон не желает эскалации вероятного военного конфликта с Россией на Украине и не собирается отправлять свои войска на украинскую территорию.