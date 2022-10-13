Белый дом оценил риск втягивания США и НАТО в конфликт на Украине

Советник Байдена Кирби назвал высоким риск втягивания США и НАТО в конфликт на Украине

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби в эфире телеканала CNN заявил о риске втягивания США и НАТО в конфликт на Украине, передает РИА Новости.

По словам представителя Белого дома, на данный момент риск развития ситуации в этом направлении высок. «В этом нет сомнений», — добавил он.

Ранее Кирби заявил, что США не желают эскалации вероятного военного конфликта с Россией на Украине и не собираются отправлять свои войска на украинскую территорию. Он подчеркнул, что ядерная война с Россией означает катастрофу для всех сторон. При этом он отметил, что Вашингтон не видит признаков, указывающих на стремление Москвы использовать оружие массового уничтожения.

Ядерный Армагеддон

7 октября президент США Джо Байден заявил, что миру впервые со времен холодной войны угрожает ядерный Армагеддон. По его словам, прямая угроза применения ядерного оружия стоит впервые со времен Карибского кризиса. Он уточнил, что это возможно в случае, если «ситуация действительно продолжит развиваться по тому пути, по которому она развивается».

Байден также подчеркнул, что хорошо знает президента России Владимира Путина, и тот не шутит, когда говорит о потенциальном применении тактического ядерного оружия. Однако пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что власти США не видят признаков подготовки России к применению ядерного оружия.

Журналист Global Times Элиас Сепеда высказал опасения, что такие противоречия в Белом доме говорят о хаосе во внешней политике США, и это увеличивает риск будущей войны.

Финансовая сторона

Общий объем военной помощи США Киеву с начала специальной военной операции (СВО) России на Украине составил более 16 миллиардов долларов. Такую сумму озвучил глава Пентагона Ллойд Остин. В тот же день глава американского Минфина Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон в ближайшие недели рассчитывает начать выделять Киеву бюджетную поддержку в размере 4,5 миллиарда долларов. Средства начнут отправлять украинскому правительству в ближайшие недели, анонсировала она.

Вице-президент группы по внешней политике фонда Stand Together и ветеран войны в Ираке Дэн Колдуэлл предрек США катастрофические последствия, если Украина вступит в НАТО. Эксперт заявил, что присоединение Киева к альянсу повлекло бы большие материальные вложения со стороны США. Колдуэлл указал, что размер первоначальных затрат мог бы доходить до 27 миллиардов долларов, а расходы американских налогоплательщиков составили бы до 11 миллиардов. «Глупо тратить десятки миллиардов долларов на расширение НАТО за счет Украины или других европейских стран во времена рекордной инфляции, государственного долга в 30 триллионов долларов и растущей угрозы со стороны Китая в Азии», — подчеркнул он.

Украина рвется в НАТО

30 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что страна подала заявку на ускоренное вступление в НАТО. Спустя четыре дня в Киеве заявили, что в НАТО заявку получили, однако еще не рассматривали на заседании членов альянса.

В ответ советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что сейчас не лучшее время, чтобы обсуждать в Брюсселе возможность вступления Украины в НАТО. О том, что Киев не может быть принят в альянс прямо сейчас, также сказал и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Позднее комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон указал, что Украина не может вступить в состав западного блока во время боевых действий на своей территории. Он добавил, что прогнозировать окончание конфликта на Украине сейчас представляется невозможным.

Несмотря на мнение Запада, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что страна «де-факто уже вошла в НАТО и вносит значительный вклад в безопасность свободного мира».