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В США высказались о вероятном военном конфликте с Россией на Украине

Советник Байдена Кирби заявил, что США не намерены отправлять войска на Украину
Джон Кирби

Джон Кирби. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

США не желают эскалации вероятного военного конфликта с Россией на Украине и не собираются отправлять свои войска на украинскую территорию. Об этом заявил советник американского президента Джо Байдена и координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби, сообщает Reuters.

«Мы не стремимся к конфликту с Россией, и президент Джо Байден обозначил это предельно четко. Наша позиция в данном вопросе не изменилась. Никто не хочет, чтобы данный конфликт перерос в ядерное измерение, и мы не видим причин для этого», — высказался Кирби, добавив, что США не намерены отправлять войска для поддержки Киева.

Советник подчеркнул, что ядерная война с Россией означает катастрофу для всех сторон. При этом он отметил, что Вашингтон не видит признаков, указывающих на стремление Москвы использовать оружие массового уничтожения.

Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия не угрожает никому применением оружия массового поражения, на Западе вводят в оборот ядерную риторику, пытаясь обвинить Москву. Он напомнил, что условия применения ядерного оружия четко определены в документе об основах государственной политики России в области ядерного сдерживания.

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Виктория Кондратьева
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