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20:10, 24 октября 2022Ценности

Женщина примерила выпускное платье 16-летней давности и удивила подписчиков

Блогерша Тара примерила выпускное платье из шелка 16-летней давности и восхитила фанатов

Кадр: @taraherron_ / Tiktok

Американская блогерша примерила платье 16-летней давности и удивила поклонников. Соответствующий ролик она опубликовала на своей странице в TikTok.

33-летний инфюэнсер Тара рассказала, что ходила на выпускной вечер в желтом шелковом платье с декольте и открытой спиной. По словам автора поста, этот наряд был копией платья Энди, героини фильма «Как отделаться от парня за 10 дней», роль которой сыграла актриса Кейт Хадсон. «Чувствую себя старой», — высказалась она в видео.

Подписчики восхитились внешним видом американки и принялись делать комплименты ее моложавому лицу в комментариях под публикацией. «Платье и сейчас выглядит на тебе потрясающе», «Обожаю этот фильм, ты выглядишь шикарно», «Всегда хотела такое платье», «Не верится, что ты постарела на 16 лет», «Потрясающая женщина», — высказывались фанаты.

В июне блогерша Аделина Вининг примерила винтажное платье модного дома Dior, которое ранее принадлежало ее бабушке, и прославилась в сети. Девушка рассказала, что во время уборки на чердаке нашла черное платье Christian Dior, которое в молодости носила ее покойная родственница.

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Майя Пономаренко
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