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11:40, 24 октября 2022Россия

Нарышкин призвал не допустить ядерного статуса Украины

Глава СВР Нарышкин призвал мировое сообщество не допустить ядерного статуса Украины

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин призвал международное сообщество не допустить получение Украиной ядерного статуса. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, мир видел стремление Киева к обладанию ядерным оружием. «Начиная с того дня, когда президент [Украины Владимир] Зеленский выступил на конференции по безопасности в Мюнхене. И тогда уже были понятны его амбиции обладать ядерным оружием», — подчеркнул Нарышкин.

Он добавил, что российские власти применение ядерного оружия не обсуждают. Однако западная риторика о возможности его применения вызывает беспокойство, добавил глава СВР.

21 сентября президент РФ Владимир Путин заявил о возможности России использовать ядерное оружия при угрозе территориальной целостности страны. Он отметил, что страна располагает различными средствами поражения, кроме того, по отдельным компонентам и более современными, чем у государств НАТО.

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Сергей Истомин
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