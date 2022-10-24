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19:52, 24 октября 2022Экономика

Польша назвала условие для совместных с Европой закупок газа

Польский министр назвал добровольность условием для совместных закупок газа
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Польша настаивает на добровольности совместных закупок газа странами Европейского союза, такое условие назвал министр правительства Польши по делам Европейского союза Шимон Шинковский вель Сенк, передает РИА Новости.

«Совместные закупки, которые предлагает часть стран, могут стать шансом покупать газ дешевле в ЕС, но с одним условием — они будут основываться на принципе добровольности», — отметил он. Министр добавил, что никого нельзя заставлять, потому что часть стран имеют сильные переговорные позиции и действующие контракты с хорошими ценами на газ.

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С точки зрения ситуации с газом Польша одна из самых безопасных стран в Европе, считает Шинковский. «Мы не хотим быть связанными какими-то обязывающими механизмами», — добавил он.

Ранее Еврокомиссия (ЕК) анонсировала новые меры по борьбе с энергокризисом. Так, ЕК предложила обязать государства блока делиться друг с другом газом в случае чрезвычайной ситуации. Также в мерах есть пункт о совместных закупках газа — речь идет об объемах по меньшей мере в 15 процентов от целей по заполнению хранилищ в каждой стране.

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Платон Щукин
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