ВСУ перебросили в Запорожскую область новые части из-под Житомира и Винницы

Рогов заявил о переброске аэромобильных бригад ВСУ на запорожское направление

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стянули на линию фронта в Запорожской области новые части из-под Винницы и Житомира. Об этом заявил член главного совета администрации региона, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, пишет ТАСС.

Речь идет о переброске аэромобильных бригад. Как подчеркивает чиновник, на украинские позиции с каждым днем прибывает все больше военнослужащих. «Идет очень активная переброска техники и усиление позиций противника, что говорит о подготовке к наступлению. (...) Перебрасывается техника в виде танков, боевых машин пехоты», — заверил Рогов.

Ранее он сообщал, что ВСУ совершили новый обстрел по городу Энергодару в Запорожской области. Согласно данным, зафиксировано три удара по гостинице и один по въезду в город. Информации о пострадавших нет, объем ущерба сейчас уточняется.

В администрации заявили, что обстрел велся с противоположной стороны Днепра. По предварительным данным, для обстрела использовались 155-миллиметровые американские гаубицы М777.