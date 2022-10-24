Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:31, 24 октября 2022Россия

ВСУ перебросили в Запорожскую область новые части из-под Житомира и Винницы

Рогов заявил о переброске аэромобильных бригад ВСУ на запорожское направление

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стянули на линию фронта в Запорожской области новые части из-под Винницы и Житомира. Об этом заявил член главного совета администрации региона, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, пишет ТАСС.

Речь идет о переброске аэромобильных бригад. Как подчеркивает чиновник, на украинские позиции с каждым днем прибывает все больше военнослужащих. «Идет очень активная переброска техники и усиление позиций противника, что говорит о подготовке к наступлению. (...) Перебрасывается техника в виде танков, боевых машин пехоты», — заверил Рогов.

Ранее он сообщал, что ВСУ совершили новый обстрел по городу Энергодару в Запорожской области. Согласно данным, зафиксировано три удара по гостинице и один по въезду в город. Информации о пострадавших нет, объем ущерба сейчас уточняется.

В администрации заявили, что обстрел велся с противоположной стороны Днепра. По предварительным данным, для обстрела использовались 155-миллиметровые американские гаубицы М777.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Названы версии крушения Су-30 в Иркутске
ФСО проведет плановые трехдневные учения в Москве
Из Херсона вывезли памятники Ушакову и Суворову
Создательница шоу на ТНТ рассказала о критике ее внешности
Продавцы Wildberries пожаловались на новые проблемы
На Курилах ФСБ задержала обвиненного в разглашении гостайны полицейского
Российский «Спрут-СДМ1» получит комплекс подавления
Нарышкин призвал не допустить ядерного статуса Украины
В Госдуме предложили исключить выплаты мобилизованным из расчета нуждаемости
Алеся Кафельникова отпраздновала 24-летие в платье с глубоким декольте
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.