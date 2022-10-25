103-летний мужчина назвал лучший завтрак для долголетия

103-летний Джо Феррери из США назвал авокадо и бекон лучшим завтраком для долголетия

103-летний житель США отпраздновал очередной день рождения и раскрыл причины своего долголетия. Об этом сообщает KBTX.

Джо Феррери, долгие годы живущий в городе Брайан, штат Техас, отметил знаменательную дату 22 октября. Родные и друзья устроили для мужчины вечеринку-сюрприз, во время которой его поздравили мэр города Эндрю Нельсон, губернатор Техаса Грег Эббот и представители ветеранской организации.

На вопрос о причинах своего долголетия Феррери ответил: «Я просто ем здоровую еду, хорошо высыпаюсь и не пью спиртного. Давно с этим завязал. И еще не курю». Долгожитель также назвал лучший завтрак для долголетия. Американец считает, что отлично себя чувствует в столь почтенном возрасте, потому что каждое утро ест бекон и авокадо.

Кроме того, Феррери заявил, что находится в хорошей физической форме, потому что много гуляет с собакой и занимается спортом.

Ранее сообщалось, что 105-летний Телл Эллисон из США раскрыл секрет своего долголетия. Мужчина считает, что прожил так долго, потому что его жена отлично готовит.