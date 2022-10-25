56-летняя женщина обручилась с 19-летним соседом

The Mirror: пара из Таиланда с 37-летней разницей в возрасте решила пожениться

56-летняя Джанла Намуанграк и 19-летний Вутхичай Чантарадж из города Саконнакхон, Таиланд, решили пожениться спустя два года отношений. Об этом сообщает The Mirror.

Чантарадж встретил Намуанграк, когда ему было десять лет. Будущие супруги были соседями. Он стал помогать женщине с уборкой дома, и вскоре они стали друзьями. «Чантарадж был для меня своего рода супергероем. Он помогал мне каждый день. Потом, когда он подрос, мы начали испытывать друг к другу чувства», — вспоминает Намуанграк.

В течение двух лет пара с 37-летней разницей в возрасте скрывала отношения, а недавно раскрыла правду друзьям и родственниками и обручилась. Мужчина утверждает, что впервые в жизни захотел окружить кого-то комфортом. Он признался, что восхищается трудолюбием и честностью Намуанграк. «Когда люди узнают о наших взаимных чувствах, они говорят, что это безумие. Мои дети тоже были шокированы. Но с Чантараджем я снова почувствовала себя молодой, и мы решили идти по жизни вместе. Мы счастливы», — заявила журналистам женщина.

Ранее сообщалось, что жительница США вышла замуж за мужчину, который на 17 лет ее младше, и рассказала, что незнакомцы часто принимают его за ее сына. Несмотря на осуждение, с которым сталкиваются супруги, они заявляют, что их отношения крепки как никогда.

