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14:25, 25 октября 2022Экономика

Названы самые высокооплачиваемые вакансии в небольших городах России

SuperJob: самую высокую зарплату в небольших городах России предлагают в Якутске

Фото: Glenn Carstens-Peters / Unsplash

В октябре самой высокооплачиваемой в небольших городах России стала вакансия технического директора в Якутске — соискателям предлагают зарплату от 174 тысяч до 260 тысяч рублей, пишут «Известия» со ссылкой на исследование SuperJob.

Аналитики рассмотрели 23 тысячи предложений в российских городах с населением до 500 тысяч человек. Наибольшие зарплаты также могут получить соискатели на должность руководителя, инженера, специалиста в сфере продаж, квалифицированного рабочего.

Одной из самых высокооплачиваемых также стала вакансия врача — преимущественно в Нижнем Тагиле, Новороссийске, Пскове, Туле и Твери. Например, заместителю главного врача в Нижнем Тагиле и врачу стоматологу-терапевту в Туле предлагают от 100 тысяч рублей, медицинскому представителю в Пскове готовы платить от 82 тысяч рублей, а заместителю главного врача по клинико-экспертной работе — от 80 тысяч до 100 тысяч рублей.

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В топ предложений в таких городах, как Сочи, Петрозаводск и Сыктывкар, вошли вакансии главного конструктора корпусной мебели на зарплату 120-170 тысяч рублей, руководителя направления по изготовлению емкостного оборудования для АЭС за 135 тысяч рублей и начальника отдела сопровождения кредитных проектов от 74,8 тысячи рублей соответственно. В Туле самую высокую оплату предлагают инженеру по сварке (от 150 тысяч рублей), а в Сургуте — менеджеру по работе с клиентами (от 120 тысяч рублей).

При этом в больших городах страны предлагаемые оклады на самых высокооплачиваемых должностях на 90 тысяч рублей превышают максимальную зарплату в небольших городах. Так, в октябре вакансией с наиболее высокими выплатами стала должность разработчика iOS (создание приложений для устройств Apple) в Москве — соискателям предлагают зарплату от 350 тысяч рублей. Вакансии в сфере разработки ПО вошли в пятерку самых высокооплачиваемых в Москве, Воронеже, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Самаре. В топ-5 также оказались вакансии врачей в Москве, Волгограде и Новосибирске.

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Мария Грушко
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