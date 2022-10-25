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14:04, 25 октября 2022Россия

Минобороны отчиталось о семи сбитых снарядах РСЗО HIMARS и «Смерч»

Минобороны России отчиталось о семи сбитых снарядах РСЗО HIMARS и «Смерч»
СюжетМинобороны:

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии российские военные сбили в воздухе семь снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS производства США и «Смерч» в Херсонской области и Луганской народной республике (ЛНР). Об этом во вторник, 25 октября, журналистам заявили в Министерстве обороны России.

Также в военном ведомстве отчитались о трех сбитых американских противорадиолокационных ракетах HARM. Кроме того, российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) были уничтожены 13 украинских беспилотников в ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях.

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Специальная военная операция России на Украине продолжается с 24 февраля. За это время в общей сложности уничтожены 2339 беспилотных летательных аппаратов и 874 боевые машины реактивных систем залпового огня, добавили в Минобороны.

Ранее 25 октября оборонное ведомство показало на видео, как российские военные из тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек» нанесли удар по району сосредоточения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Евгения Куликова
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