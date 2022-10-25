Минобороны показало удары по району сосредоточения ВСУ из «Солнцепеков»

Минобороны России показало на видео удары по району сосредоточения ВСУ из ТОС «Солнцепек»

Минобороны показало на видео, как российские военные из тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек» нанесли удар по району сосредоточения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры военное ведомство опубликовало в своем Telegram-канале во вторник, 25 октября.

На записи начальник службы войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) рассказал, что координаты местоположения противника были получены от разведки.

«Залп 220-мм снарядами гарантированно уничтожает живую силу, легкобронированную технику, огневые средства и пункты управления противника, тем самым создавая благоприятные условия для работы штурмовых групп», — говорится в сообщении Минобороны.

После атаки самоходная установка быстро меняет позицию и перезаряжается от транспортно-заряжающей машины для выполнения новых задач, уточнили в ведомстве.

24 октября Минобороны сообщило, что бойцы воздушно-десантных войск уничтожили колонну украинской бронетехники, и показало видео последствий боя с комментариями российских солдат.

