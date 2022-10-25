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12:01, 25 октября 2022Россия

Минобороны показало удары по району сосредоточения ВСУ из «Солнцепеков»

Минобороны России показало на видео удары по району сосредоточения ВСУ из ТОС «Солнцепек»
СюжетРакетные удары по Украине:

Минобороны показало на видео, как российские военные из тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек» нанесли удар по району сосредоточения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры военное ведомство опубликовало в своем Telegram-канале во вторник, 25 октября.

На записи начальник службы войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) рассказал, что координаты местоположения противника были получены от разведки.

«Залп 220-мм снарядами гарантированно уничтожает живую силу, легкобронированную технику, огневые средства и пункты управления противника, тем самым создавая благоприятные условия для работы штурмовых групп», — говорится в сообщении Минобороны.

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После атаки самоходная установка быстро меняет позицию и перезаряжается от транспортно-заряжающей машины для выполнения новых задач, уточнили в ведомстве.

24 октября Минобороны сообщило, что бойцы воздушно-десантных войск уничтожили колонну украинской бронетехники, и показало видео последствий боя с комментариями российских солдат.

Евгения Куликова
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