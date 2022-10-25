Еще двум категориям россиян предложили дать бронь от мобилизации

В Госдуму внесли законопроект об освобождении докторов и кандидатов наук от мобилизации

Депутат Михаил Матвеев внес в Государственную Думу законопроект, согласно которому кандидаты и доктора наук освобождаются от призыва в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Соответствующие изменения предлагается внести в статью 17 закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ». «От частичной мобилизации освобождаются граждане, имеющие ученую степень доктора наук или кандидата наук», — уточняется в документе.

Кроме того, парламентарий предложить не мобилизовать «граждан, не проходивших военную службу».

Ранее первый заместитель главы комитета по просвещению Госдумы Яна Лантратова обратилась в Минобороны и Минобразования России с предложением расширить список категорий граждан, которым положена отсрочка в рамках частичной мобилизации. Парламентарий считает нужным внести в него педагогов и воспитателей детских домов, интернатов и социально-реабилитационных центров.

