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09:56, 25 октября 2022Экономика

Курс главной для России иностранной валюты упал до минимума

Центробанк Китая понизил курс юаня до минимума с февраля 2008 года
СюжетКурс доллара:

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Народный банк Китая во вторник, 25 октября, понизил обменный курс юаня до уровня 7,1669 за американский доллар, что стало минимумом с 18 февраля 2008 года, сообщает РИА Новости.

Снижение юаня продолжается с конца апреля, когда страна столкнулась со вспышками коронавирусной инфекции, на которые руководство отреагировало введением локдаунов. В частности, такие ограничительные меры применялись в Шанхае, что вызвало значительные перебои в производстве и логистике.

Для России юань, особенно после обострения конфликта с Западом, последовавшего за вводом войск на территорию Украины, стал главной иностранной валютой. В последние годы Банк России активно переводил международные резервы из долларов и евро в юань, и в 2022 году этот процесс только ускорился.

С начала года доллар вырос по отношению к юаню более чем на 13 процентов, это сильнейшее для китайской валюты падение с 1994 года. Для России такая ситуация означает потерю в резервах на сумму более 10 миллиардов долларов.

Ранее сообщалось, что на фоне переизбрания генерального секретаря Коммунистической партии Китая Си Цзиньпина на третий срок акции китайских компаний обвалились. Этому способствовали перестановки в руководстве страны, усилившие позиции сторонников государственного регулирования экономики и повысившие вероятность принятия решений, которые окажутся невыгодными для рынка.

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Платон Щукин
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