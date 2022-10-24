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12:34, 24 октября 2022Экономика

Переизбрание Си Цзиньпина обвалило китайский рынок

Акции китайских компаний обвалились после переизбрания Си Цзиньпина

Фото: Aly Song / Reuters

Индекс китайских компаний, торгующихся на Гонконгской бирже, Hang Seng China Enterprises Index 24 октября упал на 7,3 процента, свидетельствуют данные торгов. Ранее обвал также достигал 8,1 процента.

Речь идет о самом серьезном снижении по итогам съезда китайской компартии за все время существования индекса, отмечает Bloomberg. Опасения, которые привели к распродаже на рынке, связаны с переизбранием Си Цзиньпина на пост генерального секретаря на третий срок.

Почти на три процента упал индекс CSI 300 (отслеживает акции трехсот крупнейших компаний на биржах в Шанхае и Шэньчжене). Худший с 2008 года результат к доллару показала и китайская валюта юань.

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«Рынок обеспокоен тем, что с избранием такого числа сторонников Си ему теперь гарантирована возможность беспрепятственно проводить политику, невыгодную рынку», — отмечает аналитик United First Partners Джастин Тэнг.

Хотя назначение соратников Си на ключевые посты может помочь ускорить реализацию крупных проектов, новые сторонники политики нулевой терпимости к коронавирусу снижают шансы на ослабление ограничений, бьющих по экономике.

Переизбрание Си состоялось 23 октября. Кроме того, ЦК Компартии Китая утвердил новый состав Постоянного комитета Политбюро. В него вновь вошли семь человек, включая четырех новых членов. Съезд партии сопровождался скандалом: из зала насильно вывели бывшего руководителя Китая Ху Цзиньтао.

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Платон Щукин
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