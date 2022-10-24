Переизбрание Си Цзиньпина обвалило китайский рынок

Акции китайских компаний обвалились после переизбрания Си Цзиньпина

Индекс китайских компаний, торгующихся на Гонконгской бирже, Hang Seng China Enterprises Index 24 октября упал на 7,3 процента, свидетельствуют данные торгов. Ранее обвал также достигал 8,1 процента.

Речь идет о самом серьезном снижении по итогам съезда китайской компартии за все время существования индекса, отмечает Bloomberg. Опасения, которые привели к распродаже на рынке, связаны с переизбранием Си Цзиньпина на пост генерального секретаря на третий срок.

Почти на три процента упал индекс CSI 300 (отслеживает акции трехсот крупнейших компаний на биржах в Шанхае и Шэньчжене). Худший с 2008 года результат к доллару показала и китайская валюта юань.

«Рынок обеспокоен тем, что с избранием такого числа сторонников Си ему теперь гарантирована возможность беспрепятственно проводить политику, невыгодную рынку», — отмечает аналитик United First Partners Джастин Тэнг.

Хотя назначение соратников Си на ключевые посты может помочь ускорить реализацию крупных проектов, новые сторонники политики нулевой терпимости к коронавирусу снижают шансы на ослабление ограничений, бьющих по экономике.

Переизбрание Си состоялось 23 октября. Кроме того, ЦК Компартии Китая утвердил новый состав Постоянного комитета Политбюро. В него вновь вошли семь человек, включая четырех новых членов. Съезд партии сопровождался скандалом: из зала насильно вывели бывшего руководителя Китая Ху Цзиньтао.

